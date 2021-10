Whirlpool Napoli, l'appello di de Magistris: «Non lasciate soli questi lavoratori ingannati e abbandonati dalla politica»

«Le lavoratrici e i lavoratori della Whirpool sono stati ingannati e abbandonati, da industriali senza scrupoli e politici parolai. Non si deve però mai mollare, anche quando sembra tutto perso. Per la giustizia e i diritti si deve sempre lottare, anche contro tutti se necessario. Non lasciateli soli. Sono donne uomini competenti, bravi e pieni di dignità, orgoglio di una classe operaia che la politica troppo spesso ha utilizzato e poi abbandonato».

Lo afferma l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.