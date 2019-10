Martedì 8 Ottobre 2019, 15:27

«Convocare a Palazzo Chigi i vertici di Whirlpool non è da poco, credo che di fronte a questo rinnovato interesse del governo l'azienda deve ritirare e bloccare la procedura di licenziamento che contravviene agli accordi di qualche mese fa». Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano nel corso di una conferenza stampa a Napoli.«L'incontro di domani a Palazzo Chigi - ha sottolineato Provenzano - dimostra che quando ci sono in campo non solo la vita dei lavoratori ma anche questioni industriali importanti, la politica deve far sentire tutta la sua forza. Sono convinto che il ministro per lo Sviluppo Economico Patuanelli si sia mosso bene anche nell'affermare la volontà decisa della politica di non piegarsi a scelte molto spesso discutibili, prese altrove sulle spalle dei lavoratori e venendo meno a piani industriali concordati in passato».