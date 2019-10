«Whirlpool Napoli non chiude», boccata d'ossigeno per gli operai in fabbrica: «Ma non molliamo ancora»

Un po' d'aria, una boccata d'ossigeno, ma non una vittoria. Gli operai di Whirlpool Napoli accolgono con molta cautela la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione e i licenziamenti. Sono in presidio dal maggio scorso quando è cominciata la loro avventura di protesta e continueranno a rimanere vigili fino a quando, assicurano dalla fabbrica di via Argine, «non ci sarà un piano a lungo termine che riporti investimenti e la linea produttiva in attività come prima». Che siano lavatrici o altri elettrodomestici, i 420 operai della Whirlpool di Napoli vogliono solo tornare a lavorare, come prima che tutto avesse inizio.

Oggi in fabbrica c'è chi si è commosso alla notizia, chi ha pianto per scaricare la tensione accumulata in questi mesi, l'ansia di ritrovarsi senza lavoro in una terra, come la Campania, dove l'occupazione appare a molti come un miraggio. «È di sicuro una notizia positiva che l'azienda non ci licenzi tutti - dice Donato Aiello, operaio e delegato sindacale Fiom - ma non ci basta. Serve un piano a lungo termine. È vero, la fabbrica non chiude, ma cosa succederà da lunedì? Torneremo a lavorare come prima? Non sappiamo niente».



È dunque un piccolo sollievo quello che provano gli operai, che continuano a chiedere risposte e fatti «non chiacchiere come fatto finora». Atti concreti da parte dei vertici della multinazionale americana e da parte del Governo. «Stiamo ascoltando solo proclami dal maggio scorso - racconta- È per questo che abbiamo accolto questa notizia con un pò di freddezza. Saremo davvero contenti quando arriverà un piano industriale vero».

«Continuiamo a rimanere vigili, non ci arrendiamo fin quando non si torna al tavolo ministeriale e ci dicono che la Whirlpool rimane a Napoli con un progetto che porta investimenti - afferma Vincenzo Accurso, operaio e delegato sindacale Uilm - Non ci arrendiamo - ha concluso - e andremo avanti più determinati di prima». E così dalle scale dell'ingresso, mentre gli operai si danno il cambio, come alla fine dei turni di lavoro, per il presidio in fabbrica, l'invito è uno soltanto: «Domani tutti in piazza, che nessuno sia assente».

L'appuntamento per lo sciopero generale dell'industria e del terziario è alle 9.30 in piazza Mancini, poi partirà il corteo che percorrerà le strade cittadine fino a raggiungere piazza del Gesù, dove ci sarà un palco. Nei giorni scorsi, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha invitato tutti i primi cittadini dell'area metropolitana a sfilare in corteo con la fascia tricolore e in tanti hanno già manifestato la propria adesione.

