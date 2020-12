LuciSuWhirlpool, la campagna per non spegnere l'attenzione su via Argine

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l’Assessore al Lavoro Monica Buonanno, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle lavoratrici e dei lavoratori di Whirlpool Napoli, organizzano #LuciSuWhirlpool, una campagna social per tenere alta l'attenzione sulla vertenza dei lavoratori di via Argine. L’invito è a testimoniare attraverso i social la vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici con una foto, una poesia, una canzone o un qualsiasi contenuto per far arrivare un messaggio forte e chiaro: non spegnere Whirlpool a Napoli, al centro di una vertenza-simbolo della deindustrializzazione della città di Napoli e dell'intero Mezzogiorno.

Dopo diciotto mesi - spiegano il sindaco Luigi de Magistris e l'Assessore al Lavoro Monica Buonanno - rischia di calare il buio sulla vicenda Whirlpool Napoli. Parrebbe che a nulla siano valsi gli appelli dei lavoratori, del Comune di Napoli, della Regione, dei Sindacati e degli altri attori istituzionali (e non) affinché venisse rispettato il patto dell'azienda con il territorio napoletano che, in periodo di pandemia, si prepara a vivere l'ora più buia.

Non ci stiamo, non possiamo accettarlo: dopo aver spento Palazzo San Giacomo, per far comprendere l’importanza di questa vertenza, chiediamo a tutti - al contrario - di fare luce su questa vicenda, perchè non possiamo abbandonare centinaia di famiglie ad un destino terribile.

La vertenza Whirlpool rappresenta tutti noi, rappresenta Napoli, rappresenta l'Italia, un Paese che ad oggi apre ancora di più la strada per il liberismo economico e lo sfruttamento delle sue risorse da parte delle multinazionali.



Non vogliamo accettarlo e per questo lanciamo una campagna social simbolica con l'hashtag #LuciSuWhirlpool affinchè non vi sia silenzio nè oscurità. L’invito è testimoniare la vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici con una foto, una poesia, una canzone o un qualsiasi contenuto social per far arrivare un messaggio forte e chiaro: non spegnere Whirlpool a Napoli!

Chiediamo a chi abbia a cuore la Costituzione, il lavoro, la dignità e la libertà di aiutarci a tenere viva la luce di questa battaglia che riguarda ognuno di noi.



Chiunque può partecipare: basta utilizzare in ogni post l'hashtag #LuciSuWhirlpool e - su Facebook - taggare la pagina social dell'Assessorato al Lavoro di Napoli https://www.facebook.com/assessoratolavoronapoli/



