Mercoledì 24 Luglio 2019, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 13:01

«Non vogliamo una guerra tra poveri. Siamo pronti a supportare l'azienda nell'individuazione di un'alternativa alla vendita. È pronta una norma, da approvare nei prossimi giorni, che permetterebbe a Whirlpool di avere una decontribuzione per 17 milioni di euro nei prossimi 15 mesi, non pagando tasse sui contratti di solidarietà». È questa, a quanto si apprende da fonti sindacali, la proposta che il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha messo sul tavolo del confronto in corso per salvaguardare il sito Whirlpool di Napoli ed evitarne la vendita.