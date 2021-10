Continua il braccio si ferro sulla Whirlpool. A colpi di dichiarazioni. «La scelta grave operata dai vertici aziendali della Whirlpool di concludere la procedura di licenziamento collettivo con un mancato accordo nel mentre le parti sociali e le istituzioni vagliavano un concreto progetto di reindustrializzazione, appare del tutto inspiegabile e chiama le istituzioni tutte a sostenere con forza le opportunità pur presenti di reinsediamento produttivo nel sito di Napoli», sottolinea il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il governatore sottolinea: «È nostra intenzione sostenere le azioni del governo che in queste ore sta valutando, con il supporto di Invitalia, la praticabilità di una cessione del ramo d'azienda, auspicando che metta in campo tutte le misure nella sua disponibilità affinché Whirlpool partecipi e consenta che tale percorso arrivi a una conclusione positiva senza avviare alcun licenziamento. Si auspica altresì, che vengano al più presto resi pubblici la compagine sociale e i piani industriali attualmente al vaglio del Mise, il ministero dello sviluppo economico». Questa mattina l’assessore al Lavoro della Regione, Antonio Marchiello, ha anche ricevuto una delegazione delle Organizzazioni Sindacali in rappresentanza dei lavoratori.