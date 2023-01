Ucraina, Zelensky a Sanremo, De Luca: «Come lo giudico? Male»

«Come giudico l'intervento di Zelensky a Sanremo? Male». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del libro «Resto al Sud - Il Mezzogiorno bello e buono» di Gambero Rosso sulle aziende enogastronomiche finanziate dalla misura di Invitalia «Resto al Sud», rispondendo a chi gli chiede un parere sull'intervento del presidente dell'Ucraina al Festival di Sanremo.

Per lo sviluppo del Sud «bisogna essere aiutati da scelte nazionali che ancora non ci sono». A giudizio di De Luca ci sono punti di eccellenza come il food e il turismo: «Il primo cammina sulle sue gambe mentre il turismo ha bisogno anche di scelte nazionali ma abbiamo avuto una stagione straordinaria in Campania sia per le isole no covid e per Procida capitale della cultura ». «Quella che manca è una politica per l'industria», ha detto ancora De Luca «stando attenti che l'autonomia differenziata non produca spaccature in Italia '