Zes, un avvocato nella cabina di regia: «Sono amico del notaio della Casaleggio»

Giovedì 27 Settembre 2018, 10:30

Adesso manca soltanto l'ultimo tassello: lo aggiungerà, presumibilmente nei prossimi giorni, il Ministero delle Infrastrutture.Si compone poco a poco il puzzle della governance per la Zes, la zona economica speciale diffusa che riguarderà circa 5.500 ettari in Campania. «Con la formazione del comitato di indirizzo, faremo partire la prima zona economica speciale d'Italia», aveva annunciato a Nola dieci giorni fa il ministro per lo Sviluppo e il Lavoro, Luigi Di Maio. Martedì il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha formalizzato su delega della presidenza del Consiglio la nomina dell'avvocato Roberto Rosiello.Napoletano, 54 anni, indicato dal Movimento 5 Stelle, Rosiello è avvocato civilista (esercita nello studio di famiglia a Fuorigrotta) è stato su incarico della Direzione distrettuale antimafia amministratore giudiziario di alcuni beni sequestrati e amministra alcuni condomini a Napoli. Una scelta che ha destato qualche perplessità tra gli addetti ai lavori. Se la benedizione è arrivata da Roma, però, l'indicazione è stata partorita a Milano. «Sono amico del notaio della Casaleggio associati. Gli amici del Movimento dovevano individuare un membro del comitato di indirizzo, mi hanno interpellato ed ho dato la mia disponibilità», spiega con candore il civilista, profilo basso e tanta voglia di far bene. «Non ho un curriculum politico alle spalle, sono un avvocato artigiano, cercherò di dare il mio contributo si schermisce È un mandato prestigioso, chiaramente di natura fiduciaria: spero di esserne all'altezza. Per il momento, sto cercando di capire. Una cosa è certa: bisogna accelerare. Se passa il tempo, si perdono le opportunità. Per fortuna, questo governo promette di portare una ventata positiva sul piano della semplificazione amministrativa che non arriva mai. Spero che venga nominato presto l'altro membro del comitato e che si rinnovi la collaborazione istituzionale che c'è stata con l'ex ministro De Vincenti. Le ragioni pratiche devono prevalere su quelle politiche». Rosiello va ad affiancare in seno al comitato di indirizzo il presidente di Confindustria Caserta Gianluigi Traettino, nominato dalla Regione Campania, e il presidente dell'Autorità portuale, Pietro Spirito.