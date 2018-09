«Zes Campania, occasione unica per lo sviluppo», ma è rebus nomine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 18 Settembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con i tempi che corrono, soprattutto quando di mezzo c'è la politica, azzardare una scadenza per l'avvio vero e proprio della Zona economica speciale della Campania è un esercizio a dir poco inutile. Intanto perché l'iter burocratico non si è ancora concluso e poi anche perché non sarà facile armonizzare obiettivi e regole in un territorio abituato a litigare su tutto. Figurarsi adesso che sono state gettate le basi per una svolta significativa sul piano economico.Eppure, come dice Amedeo Lepore «in qualità di docente all'università Vanvitelli e di membro del comitato direttivo della Svimez», ma da tutti riconosciuto come il papà della Zes da lui istruita quand'era assessore regionale alle Attività produttive, «sarà determinante il coordinamento tra gli attori in campo».Non un problema tout court di governance o di risorse, insomma, com'è accaduto per Bagnoli ma di strategie e di sinergie. Le prime restano quelle contenute nel Piano di sviluppo strategico approvato dalla giunta di Vincenzo de Luca, capofila in Italia per le Zes, nel quale si ribadisce la volontà di «attrarre grandi investimenti industriali e logistici» e di puntare «all'incremento dell'occupazione produttiva in un ambito innovativo e strategico» la cui centralità è il sistema dei porti, da Napoli a Castellammare di Stabia, a Salerno.Le altre, le sinergie, riguarderanno soprattutto il rapporto tra la Regione e il governo che non solo mette i soldi (250 milioni in tre anni di credito d'imposta, destinato a chi vuole investire nella Zes campana) ma che sembra voler seguire molto da vicino l'intero dossier, come annunciato dal vicepremier Di Maio. La partita, come si intuisce, finirà per assumere anche una connotazione politica anche perché la Regione ha previsto all'interno del suo Piano una cabina di regia che punta a coinvolgere anche Invitalia per realizzare, specie sotto il profilo infrastrutturale, gli interventi di sviluppo necessari ai territori della Zes. Non è un caso che in questi giorni il deputato Pd Piero De Luca abbia interrogato il governo sui ritardi nelle nomine di sua competenza nel Comitato di indirizzo segnalando le ripercussioni negative sugli atti della Regione.