Paesi del Mediterraneo, da Napoli sfida sulla Zes

Un vertice di tre giorni in città con i rappresentanti dei maggiori Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sono gli Stati Generali del Mediterraneo organizzati da Cise (la confederazione Italiana Sviluppo Economico) e si chiudono domenica. È l'occasione, quindi, per discutere delle opportunità di investimento e di partnership tra i Paesi coinvolti puntando alle opportunità su Napoli, in particolare, con la previsione della Zes che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati