Zingaretti: «Napoli applaude Salvini? È perché manca alternativa»

Martedì 2 Ottobre 2018, 19:35

Applausi e cori da stadio per Salvini a Napoli? «Lanciano un segnale a chi non percepiscono più come alternativa». Così Luca Zingaretti, presidente della Regione Lazio, e candidato alle primarie del Pd per la carica di segretario, risponde a una domanda sull'accoglienza riservata da gruppi di cittadini a Matteo Salvini, ministro dell'Interno, a Napoli per il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Secondo Zingaretti con le sue posizioni su sicurezza e immigrazione Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, «lancia un ammonimento. Ognuno con la sua personalità dice che noi dobbiamo rispettare la voglia di sicurezza delle persone. È un tema giusto sul quale dobbiamo cambiare - afferma - Credo che si possa costruire una sicurezza che non è contro qualcuno, ma per dare la certezza alle persone che possono vivere sicure». Alla domanda se sia possibile dialogare con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, Zingaretti risponde: «Sono un amministratore locale e governo la Regione. Se qualcuno mi dicesse quello che devo fare mi arrabbierei. Ma credo che ora si debba aprire una fase nella quale si parla».