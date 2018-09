Mercoledì 26 Settembre 2018, 14:43

«Da oggi continuerò la mia attività in Consiglio regionale come indipendente». Gianpiero Zinzi, consigliere regionale, annuncia su Facebook quanto era già nell'aria da tempo: lascia Forza Italia e da «indipendente» aderisce al gruppo misto in Consiglio regionale della Campania. «Per chi segue la politica campana questa decisione non sarà di certo una sorpresa - scrive sulla sua pagina Fb - Negli ultimi mesi sono accadute tante cose. Io ho continuato ad andare avanti con la stessa passione e quello stesso impegno che mi riconoscete ogni volta che ci incontriamo, nelle occasioni formali come nelle piazze». «Questo non cambierà mai - assicura - ma quel disagio che ho denunciato mesi fa con il tempo si è acuito e la scelta di oggi ne è la conseguenza». «A chi mi chiede ora cosa farò - conclude - rispondo: quello che ho sempre fatto, lavorare per un centrodestra dinamico, pulito e inclusivo - conclude -. Con le persone che da sempre mi sono accanto e con tutti i nuovi amici che, come me, credono in una politica che metta finalmente l'accento sull'impegno»