Zorro-Salvini, l'ironia corre in rete: ecco il video dei centri sociali di Napoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua l'ironia della rete sul furto di un pupazzetto di Zorro subìto quando era all'asilo da Matteo Salvini, come raccontato nel libro scritto da Chiara Giannini. Gli attivisti del centro sociale Ex Opg di Napoli, città dove oggi è atteso in prefettura il ministro per un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno postato sui loro profili social un video con tanto di lettera anonima di richiesta di riscatto ed un pupazzetto di Zorro legato ed imbavagliato.«Ciao Matteo, come vedi abbiamo noi il tuo pupazzetto - annuncia nel video una delle attiviste ch come gli altri indossa la mascherina nera di Zorro - per averlo chiediamo che tu restituisca i 49 milioni che la Lega ha sottratto ai cittadini di questo Paese». Il video si conclude con l'annuncio di una manifestazione in concomitanza con la visita del ministro e con la famosa sigla finale dei telefilm anni '60 dell'eroe mascherato.