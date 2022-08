Zuccarelli: «La sanità deve essere al centro dei programmi elettorali»

Sanità e politica. «Dai programmi elettorali e dalle dichiarazioni degli esponenti dei vari partiti è evidente che la sanità non è all’ordine del giorno tra i temi “caldi"; gli “eroi” del Covid sono già stati scaricati in favore di questioni che al momento arrivano più facilmente alla pancia dei cittadini. Eppure, oggi come ieri, donne e uomini in camice bianco continuano ad essere in prima linea per garantire il rispetto dei Lea nonostante le enormi carenze». Lo afferma il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli e provincia, Bruno Zuccarelli, in prossimità di un ferragosto che in tutta Italia, per chi lavora in sanità, si prospetta caldo come non mai.

APPROFONDIMENTI VERSO IL VOTO Elezioni politiche 2022, Un tributo a Mattarella apre la direzione... VERSO IL VOTO Terzo polo, il programma di Renzi e Calenda: niente tasse per gli... FAMIGLIA Congedi parentali: dieci giorni per i papà, l’obbligo...

«Le continue aggressioni, le chiusure dei pronto soccorso nei quali non si riesce più a reclutare personale, le carenze d’organico negli ospedali, nel servizio 118, nella medicina territoriale e in ogni altro ambito dell’assistenza sanitaria - prosegue Zuccarelli - dovrebbero spingerci ad una riflessione e, soprattutto, ad agire in fretta. Invece, sembra che la politica abbia già dimenticato i giorni più bui della pandemia, quando da ogni parte si prometteva “mai più in queste condizioni”». Di qui, l’auspicio di Zuccarelli a che «la sanità entri presto nei programmi dei partiti politici e movimenti che si confronteranno il prossimo 25 settembre».