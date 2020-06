LEGGI ANCHE

«Venditore ambulante di banane», «Ti sfido», «Vergogna». Accuse reciproche e toni accesi da entrambe le parti, insomma non il punto più alto del consiglio comunale di Somma Vesuviana quello che venerdì ha visto in discussione nell'assise pubblica, tra le altre cose, una mozione presentata da due consiglieri di maggioranza, entrambi esponenti della civica «Siamo Sommesi»: la capogruppoe il consigliere Peppe Nocerino.Anche per effetto dell'emergenza Covid quasi tutte le interrogazioni e mozioni, approdate in assemblea risalivano a mesi or sono, quella in oggetto a novembre scorso. I due consiglieri l'avevano presentata dopo una nota a firma dei colleghi di minoranzai quali si dicevano «preoccupati per lo stato finanziario della città» a causa di un'anticipazione di cassa di oltre 4 milioni di euro. Quella nota diffusa sui social avrebbe finito, secondo i firmatari della mozione, per dare un'immagine sbagliata dello status finanziario del Comune, tanto da inculcare nell'immaginario collettivo l'ipotesi di un dissesto. Dunque Aliperta e Nocerino, il 25 novembre 2019 presentarono la mozione richiamando il codice etico degli amministratori approvato a marzo 2014 e chiedendo all'assise di pronunciarsi sul «comportamento lesivo dell'immagine dell'ente assunto dai consiglieri comunali di Somma Futura».Quella mozione è alfine approdata in aula scatenando un mezzo putiferio durante e dopo il consiglio dove è stata però ritirata. Ma il gruppo di minoranza, sentitosi attaccato, ha diffuso ieri una ulteriore nota, tacciando Aliperta e Nocerino di «censurare l'opposizione», di «forzare il regolamento» e di voler parole di Allocca - «sfiduciare un gruppo consiliare». Nella nota si parla di marcia indietro, di Aliperta e Nocerino «rossi per la vergogna» che avrebbero «evitato il voto quando hanno capito che non sarebbero stati supportati dai loro stessi alleati». In realtà Svolta Popolare, tramite il capogruppo, si era detta pronta a votare la mozione. Spiega la consigliera Aliperta:« mi aspettavo che si rendessero conto di aver fatto passare un messaggio dannoso per Somma Vesuviana. La mozione l'abbiamo ritirata perché ci sembrava di sparare sulla Croce Rossa». Ma il clima si è arroventato. «Non è mai accaduto che un consigliere promuovesse una mozione contro altri consiglieri» - ha detto Piscitelli. «Attenzione a quel che dice - ha replicato Nocerino altrimenti rimane un venditore ambulante di banane». Influenze del linguaggio deluchiano trasmigrate in parafrasi in quel di Somma Vesuviana. Da «raddrizzatori di banane», occupazione che il presidente della giunta regionale attribuiva a fine maggio agli assistenti civici, alle ambizioni di «moral suasion» nell'assise vesuviana.