Patrizio Rispo: «Quegli scarabocchi per nonna Giorgia»

Sabato 4 Maggio 2019, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 08:20

Primo di quattro fratelli: Stai buono, ché sei il più grande, Patrizio Rispo - istrionico attore napoletano - se lo sentiva ripetere ogni momento, già da quando aveva non più di cinque anni. La famiglia era numerosa, e le attenzioni di mamma e papà finivano fatalmente su chi veniva dopo di lui: prima Giampiero, poi Dario e infine Fabio. Meno male che c'era nonna Giorgia, un tesoro, l'unica che continuava a trattarlo come un vero bambino.Brutta vita, quella del primogenito.«Soprattutto quando, nel giro di qualche anno, da uno si passa a quattro».Pure tutti maschi.«Eh, non ne parliamo. Al pronto soccorso, ci chiamavano per nome: uno andava e l'altro veniva. D'altronde, era inevitabile. Quattro ragazzini tutti insieme. Una volta era la caduta dalla bici, l'altra dagli sci, e poi lo scivolone giocando a pallone, il Monopoli che finiva in rissa... Mia madre non si preoccupava neanche più».Meno male che c'era la nonna.«Il mio rifugio. Mamma aveva il suo bel da fare, potete immaginare; la nonna, invece, era sempre lì, pronta a coccolarmi. Pure se le portavo uno scarabocchio, era capace di togliere un quadro e appenderlo al muro. Fantastica. Ho anche vissuto da lei, un paio d'anni, quando i miei si trasferirono a Roma e io rimasi qui perché dovevo finire la scuola».Che istituto frequentava?«Il Bianchi. Gli anni più belli della mia vita, ci andavo talmente volentieri che non ho mai fatto un filone. Era una scuola come dovrebbero essere quelle di oggi. Stavo lì quasi tutto il giorno. I miei amici, quelli storici, sono i compagni di allora».Qualcuno in particolare?«Mezza sanità campana. Da Antonio e Franco Corcione a Paolo Muto, Fernando Zarone, Geppi Panetti - giusto per nominare i primi che mi vengono in mente. Dico sempre, scherzando, che con il Bianchi mi sono fatto la polizza sanitaria».