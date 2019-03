I ricordi d'infanzia di Franco Corcione: «Così si viveva al Cavone»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 23 Marzo 2019, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualunque cosa facesse, gli toccava dare il buon esempio. Perfino quando si andava al mare, a lui - Francesco Corcione, per tutti Franco - spettava il compito di nuotare bene, fare per tempo i compiti delle vacanze, fare attenzione a non bruciarsi le spalle e rispettare le regole di casa. Essere il più grande, primo di cinque fratelli, oltre a qualche vantaggio (pare pochi), comportava una quantità di seccature, che però sopportava con pazienza certosina. Nato 'o Cavone 'e piazza Dante - dove il papà, stimato vinaio, faceva casa e poteca, lavorando senza sosta dalle sette del mattino alle dieci di sera - il giovane Corcione cresceva serio e intelligente, portandosi sempre dietro quel piccolo fardello.«Una regola di famiglia, che poi ha ispirato tutto il mio percorso di vita».«Il punto era un altro. Mamma e papà erano due persone culturalmente modeste, ma lungimiranti e argute. Lei si occupava di crescere noi cinque figli, lui gestiva una bottega di vini e olii a due passi da casa. Entrambi sapevano che dovevano portarci via dalla strada: pur abitando lì, bisognava stare lontani dal Cavone; il rischio di finire male era troppo alto».«Impossibile. Per papà lavorare vicino a casa era una abitudine irrinunciabile, e mai avrebbe lasciato quel negozio. All'ora di cena, mamma calava la pasta quando dalla finestra della cucina lo vedevamo che tirava giù la saracinesca. Salvo poi rialzarla al volo, se arrivava il cliente dell'ultim'ora. Una scenetta quasi comica, sempre la stessa: Mamma, butta i maccheroni, finalmente sta chiudendo.... E subito dopo: No, no, aspè, non buttare niente, sta riaprendo. Una tortura per noi cinque, che tenevamo sempre 'na famme 'e pazze».«Impossibile farlo».«Mamma e papà decisero di allontanare solo noi, nell'unico modo praticabile: facendoci frequentare una scuola privata in un'altra zona della città».«L'istituto Bianchi. E che sacrifici... I nostri genitori si sono privati di tutto, per farci studiare lì - dalle elementari all'ultimo anno del liceo -, raggiungendo però l'obiettivo di inserirci in un ambiente che nulla avesse a che fare con il Cavone e le scuole pubbliche della zona».«Lo sforzo dei miei genitori era tale che non si poteva sbagliare. Il costo della scuola non ammetteva errori. Dovevo dimostrare ai miei fratelli che tutto andava fatto seriamente e con impegno».