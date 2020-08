Le scarpe Capri Watch anti Covid, la moda estiva per esorcizzare il virus

Tra le tendenze dell'estate caprese, sin da inizio giugno sull'isola azzurra emerge un nuovo look casual ideato da Capri Watch, delle scarpe sneakers, molto semplici ma personalizzate con i simboli dell'isola e per di più con scritte anti covid dal “Fuck Covid” al “nella vita ci vuole fortuna” per affrontare con la dovuta ironia il difficile momento internazionale. L'idea è dei titolari di Capri Watch, Alba e Silvio Staiano che per esorcizzare la paura del covid hanno puntato su una linea personalizzata e che richiama le bellezze paesaggistiche di Capri per imprimerle su tessuti, borse, scarpe.

Il progetto nasce grazie al contributo di un'artista caprese, Patrizia Costante, che ha riattivato da quest'anno una collaborazione artistica con Capri Watch. Patrizia, forte di studi da ceramista e di pittura, laureata in pittura all'Accademia di Belle Arti di Napoli nel '96, aveva già collaborato, per alcuni anni, con la maison Capri Watch nel 2003 producendo nella boutique storica del marchio, in via Camerelle, delle borse con decorazioni e disegni personalizzati e dipinti a mano, che subito andarono a ruba. Quest'anno, però, in cui il marchio festeggia i suoi primi 25 anni, grazie alla lungimiranza di Alba e Silvio Staiano, il progetto di personalizzare degli accessori come le borse, le cinture, le scarpe diviene più articolato. Attraverso una linea di accessori in sintonia con i simboli di Capri Watch: il quadrante del campanile della Piazzetta, i faraglioni, la grotta azzurra, già presenti nella linea orologi, la maison made in Capri in questo nuovo progetto dedicato alle comode sneakers fonde l’ispirazione artistica all'artigianalità, fino a creare un prodotto “ad personam”, un vero e proprio oggetto unico da indossare.

Dichiara Silvio Staiano, titolare del brand: “l'idea delle scarpe Capri Watch mi era balenata già lo scorso inverno, in pre-covid, avevo intenzione di lanciare degli articoli nuovi in sintonia con lo spirito di Capri Watch, l'obiettivo era quello di strizzare l’occhio al total look, con un richiamo anche ai modelli del grande artigianato che hanno reso famosa la moda caprese negli anni '60. Grazie all'incontro con un'artista come Patrizia Costante la nostra è diventata una operazione che fonde l'artigianalità caprese ed il customer caring, con una personalizzazione dell'oggetto studiata ad hoc con il cliente.” Continua Alba Staiano: “la linea ha preso forma anche grazie all'apertura della nuova boutique 'Capri a' Porter' proprio nel cuore di Capri, al centro della storica via le botteghe, dove abbiamo creato un vero e proprio flagship store che concentra l'identità del nostro marchio tra orologi, borse e scarpe, in uno degli andirivieni che era il simbolo dell'artigianalità caprese.”

“Abbiamo avuto tante richieste specifiche che spesso hanno varcato i confini di Capri per la personalizzazione dei capi - dichiara Patrizia Costante - ad esempio di recente sempre sulla superficie delle scarpe un ragazzo ci ha chiesto di rievocare un dipinto a lui caro che abbiamo fuso con delle icone di Capri, oppure negli ultimi giorni uno scultore ci ha richiesto di riprodurre una sua recente creazione, sempre sulle scarpe Capri Watch, che poi ha detto terrà in una teca in casa.” La scarpa così diviene un oggetto cult, perdendo la sua funzione d'uso, divenendo un articolo da esporre a mo' di opera d'arte.

Conclude infine Silvio Staiano, patron di Capri Watch: “la nostra intenzione adesso è di aumentare la produzione oltre che di scarpe personalizzate anche di borse ed altri oggetti, per cui stiamo studiando una nuova linea, sempre in sintonia con la filosofia di Capri Watch.”

