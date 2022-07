Yatch allo Stabia Main Port: estate di lusso e navi da sogno

Estate di navi di lusso allo Stabia Main Port. L'ultima arrivata nel porto di Castellammare, lo yatch Pegaso, ribatezzato Naia.

Un gioiello dei mari varato nel 2011 e che ha già cambiato più volte proprietario, da un messicano a un arabo, che vanta un eliporto e può ospitare più di quaranta persone fra ospiti ed equipaggio.

Tra i servizi a bordo, dislocati sui sei ponti, tutti con terrazza e saloni interni, è possibile trovare uno scivolo gonfiabile di 10 metri, una Jacuzzi esterna e una interna, una palestra, due moto d’acqua, una sala cinema.

Naia, qualche anno fa è stata al centro della cronaca rosa per l’incidente avvenuto durante una vacanza in Italia alla cantante Beyoncé. La star americana si trovava a bordo dell’imbarcazione, nel mare antistante Castellammare, quando scivolò e finì in acqua ed ebbe una contusione alla caviglia.