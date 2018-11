«100% Pozzuoli», il nuovo calendario di Enzo Buono a Villa di Livia

Sabato 10 Novembre 2018, 17:16

Giovedì 15 novembre, alle ore 18,30 nell’antica Villa di Livia - in via Campi Flegrei 19 a Pozzuoli - si terrà la presentazione di “100% Pozzuoli”, il calendario 2019 con foto in bianco e nero di Enzo Buono, fotoreporter professionista.Il calendario di Enzo Buono è diventato un appuntamento fisso in città. Sono in tanti a collezionare le immagini della città che appare ogni volta diversa grazie agi scatti di chi la conosce nei minimi dettagli ma che, per amore della città e della machina fotografica, non smette di proporre prospettive diverse. Le tredici immagini selezionate - una per ogni mese, più la copertina - rappresentano i luoghi storici e le bellezze ma anche eventi importanti che hanno segnato l’anno precedente.Quest’anno la recensione è curata da Marco Perillo giornalista de “Il Mattino” e scrittore ed Emanuela Capuano, giornalista. I due autori delle recensioni parteciperanno alla presentazione insieme ad Enzo Buono e al giornalista Ciro Biondi.Scrive nella recensione Emanuela Capuano: “Le sue foto custodiscono una profonda, radicata e partecipata conoscenza del territorio, del quale sanno cogliere le piccole impercettibili sfumature che ne raccontano l’inesorabile trasformazione. Testimoni elette di ogni “fatto” di Pozzuoli, queste foto potrebbero addirittura definire “un libro di storia della città degli ultimi decenni”, in cui l’autore, con l’arguzia del fotoreporter e con l’ardore di chi vive tra le strade, i vicoli e i problemi della città ogni giorno, cristallizza le radici dei mutamenti sottili, e cattura luoghi, personaggi e fatti, regalando in questo modo ai suoi concittadini una documentazione chiave che resterà indelebile e prezioso punto di riferimento per le generazioni future”.Marco Perillo, riflette sulla foto della storica nevicata del febbraio scorso che è immortalata in uno scatto proposto per il calendario: “Anche la terra ardente flegrea, dimora di vulcani e di crateri, di divinità ctonie e celesti, residenza privilegiata degli antichi nonostante la natura ballerina, odorosa di zolfo e di magma, in bilico tra le tarantelle del presente e la santità del passato, aspra e dolcissima allo stesso tempo, quel giorno dormì sotto una coltre di una neve che non si vedeva da almeno cinquant’anni. Quasi a placare gli animi, a sanare le difficoltà, ad augurarci un anno davvero nuovo e diverso, fatto di cura e di riflessione, di impegno e di tutela per una terra che merita solo di essere amata. Nei suoi scatti Enzo lo sa bene; quella neve è più di un’immagine. È una metafora, una poesia, che grazie alla macchina fotografica e all’appassionato occhio di un vero artista, si può cogliere e condividere”.In questi anni hanno recensito il calendario di Pozzuoli i seguenti giornalisti: Carmine Aymone, Michelangelo Iossa, Ciro Biondi, Leonardo Balletta, Ettore De Lorenzo, Nello Mazzone, Elisabetta Frongillo, Alessandro Napolitano, Margherita Salemme, Rosario Scavetta, Gennaro Del Giudice, Danilo Pontillo.È possibile acquistare il calendario direttamente allo studio “Fotografare” in via Solfatara 14 oppure nelle edicole e cartolibrerie puteolane. Info: 338.9898613 – 081.5264935.Enzo Buono (Pozzuoli, 1959). Fotografo professionista, ha collaborato con La Repubblica, il Mattino di Napoli, e altre testate giornalistiche. Si specializza nel campo sportivo, seguendo il Napoli e Maradona. Fotografa attrici, attori, artisti e personaggi famosi viaggiando in tutta Europa. Ama Pozzuoli e i Campi Flegrei di cui segue i più importanti eventi sociali e culturali. Nel 2013 decide di pubblicare la prima edizione del calendario “100% Pozzuoli”. Le foto di Enzo Buono sono state pubblicate nel libro “Sophia Loren, l’Oscar di Pozzuoli” (Premio Civitas 2005) e “Paul McCartney a Napoli - 5 giugno 1991” di Carmine Aymone e Michelangelo Iossa (New Media Press 2011). E’ titolare dello studio fotografico “Fotografare”.