Nunzia Castellano, presentazione libro in suo ricordo il 22 maggio a Napoli

Domenica, 22 maggio, Nunzia Castellano vittima di femminicidio, avrebbe compiuto 50 anni. «Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta».

Per l'occasione sarà presentato un libro che racconta la biografia fino al tragico epilogo di questa giovane commercialista che 19 anni fa perse la vita uccisa dal suo ex compagno. Il libro intitolato «Gli occhi blu di Nunzia», sarà presentato presso l’Hbtoo Napoli via Coroglio suggestiva location che si affaccia sul mare di Nisida alle ore 11 30.

Accanto ai familiari di Nunzia e alla sorella Mariarosaria saranno presenti: l'autrice del libro Adele Camillo, la criminologa, dottoressa Antonella Formicola, dottoressa Marina Ferrara Antico, magistrato, Bruna Fiola presidente commissione politiche sociali Regione Campania avvocato Alessandra Clemente, consigliere Comune Napoli , Giuliana Covella giornalista e scrittrice. I proventi del libro verranno devoluti alla fondazione Santobono Pausilipon.