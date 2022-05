Palazzo Grenoble, presentazione prima edizione «La settimana franco-napoletana»

Dal 23 al 27 maggio 2022, cinema, street art, musica, un concorso per le scuole e gastronomia: una rassegna per tutte le età. Un calendario ricco di appuntamenti, quello della prima edizione de «La settimana franco-napoletana», organizzata dal Consolato Generale di Francia a Napoli, l'Institut français Napoli e l'Institut français Italia, in collaborazione con il Comune di Napoli.

La rassegna racconta l’unione importante dei due Paesi, che nei secoli si sono andati a toccare creando una fitta trama di scambi di varie arti. Basta ricordare il periodo angioino, la rivoluzione partenopea, il decennio francese, oppure il grand tour degli artisti, autori o musicisti francesi a Napoli, per misurare gli effetti di una contaminazione reciproca che ha toccato l'urbanismo, la musica, la cucina, la moda ed anche la stessa lingua napoletana.

La settimana punta a valorizzare questo prezioso passato come a creare nuovi ponti tra i giovani di oggi. Alla conferenza interverranno: il Console Generale di Francia a Napoli e Direttore dell'Institut français Napoli, Laurent Burin des Roziers, il presidente della fondazione Foqus, Rachele Furfaro e l’artista Zevs, in collegamento Skipe.