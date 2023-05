Fondazione Morra Greco, tavola rotonda «Pensare la città» per le donne migranti

Il 25 maggio alle ore 12 alla Fondazione Morra Greco si tiene una tavola rotonda dal titolo Pensare la città - intessere relazioni. Percorsi di donne migranti a Napoli a cura di Dedalus cooperativa Sociale.

Un incontro che si inserisce all’interno di un percorso di cittadinanza attiva per donne migranti, avviato lo scorso anno, che ha promosso un’offerta culturale che, oltre ad accompagnarle alla conoscenza dei servizi di welfare, ha dato l’opportunità di visitare musei, luoghi di arte, di fare passeggiate in città da protagoniste e non da visitatrici. Anche teatro e cinema hanno costituito, per loro, occasioni di avvicinamento alla cultura italiana.

Una possibilità di confronto e ripensamento sul rapporto che le donne migranti hanno con la città di Napoli, sugli strumenti espressivi che, accanto a un più diretto rapporto con i luoghi di arte e di cultura, possono contribuire a una diversa e più consapevole partecipazione alla vita del luogo in cui si vive.

Un’occasione nata dal laboratorio di mappatura della città che si è tenuto in più incontri, curato dall’urbanista Nausicaa Pezzoni, in cui sono state invitate le nuove abitanti ad acquisire consapevolezza della città, riconoscere ed esplorare, a partire dai riferimenti noti e dalle traiettorie più frequenti, uno spazio più articolato dove poter intessere nuove relazioni con il territorio in cui vivono.

Nel corso della tavola rotonda saranno illustrate le mappe disegnate dalle partecipanti.

Dopo un’ultima giornata di laboratorio con le donne migranti che si tiene il 24 maggio, sempre alla Fondazione Morra Greco, il 25 si terrà una tavola rotonda introdotta da Elena de Filippo - Presidente di Dedalus Cooperativa Sociale che vede gli interventi di Nausicaa Pezzoni – Docente di Urbanistica Politecnico di Milano; Luca Trapanese - Assessore al Welfare del Comune di Napoli; Gilda Berruti – Docente di Urbanistica Università degli Studi di Napoli Federico II; Mariola Grodzka - Coordinatrice interventi di mediazione culturale Dedalus Cooperativa Sociale; Daniela Savy – Docente di Diritto europeo dei beni culturali Università degli Studi di Napoli Federico II; Lucia Sheikho – Guida turistica e Archeologa.

Modera Francesca Cocco - Project manager di EDI Global Forum.

Il laboratorio si è tenuto nell’ambito del progetto Scic sistema cittadino per l’integrazione di comunità volto a promuovere scambi interculturali con donne di origine straniera. Finanziato con il Fondo nazionale politiche migratorie del ministero del lavoro.