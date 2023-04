2 maggio all'Orto Botanico con gli studenti della Federico II

Il 2 maggio, infatti, nell’aula del consiglio di amministrazione, presso il rettorato della Federico II, il rettore Matteo Lorito insieme al direttore del Real Orto Botanico di Napoli, Paolo Caputo, presenteranno la nuova programmazione di azioni e attività dello storico giardino botanico di via Foria che prevede una maggiore interazione e apertura al territorio, perché possa fruirne un pubblico più numeroso, e la valorizzazione e diffusione della conoscenza del suo straordinario patrimonio vegetale, che conta circa 9.000 specie e quasi 25.000 esemplari.

All’incontro interverrà anche Alfonso Morone, docente del dipartimento di architettura, che con il suo gruppo di lavoro e lo staff dell’orto, ne ha realizzato il nuovo manuale di identità visiva e il logo. Il nuovo sito web, strutturato col supporto di società esterne, attraverso una navigazione semplice e intuitiva, guida alla scoperta dell’orto, esponendo, quale vetrina digitale, la sua storia, la struttura, l'organizzazione, le principali collezioni botaniche, le aree da visitare, le attività di ricerca e di didattica, gli eventi e le iniziative culturali.

Il cartellone che verrà presentato, sempre work in progress, è già ricco di eventi. Il primo in programma, molto atteso in città e dintorni, che si terrà da venerdì 5 a domenica 7 maggio, è Planta, il giardino e non solo, la Mostra Mercato dedicata al florovivaismo di qualità. Alla sua IX edizione, propone collezioni botaniche esclusive, con espositori provenienti da tutta Italia, ma anche laboratori, incontri culturali e kermesse musicali e artistiche, con la partecipazione di ospiti speciali. Bimbi in Planta è la sezione dedicata ai più piccoli.

Leitmotiv di questa edizione è contribuire alla diffusione del verde, come illustrerà la dottoressa Rosa Muoio, curatrice di Planta.

L’appuntamento è martedì 2 maggio nella sala del consiglio di amministrazione della Federico II, presso il rettorato, in corso Umberto I, 40 (ingresso anche da Mezzocannone, 2), a Napoli.