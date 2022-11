“33 ore. Diario di viaggio dall’Ucraina in guerra”, Edoardo Crisafulli alla Fondazione Valenzi

La presentazione del libro “33 ore. Diario di viaggio dall’Ucraina in guerra” di Edoardo Crisafulli, edito da Vallecchi è in programma giovedì 3 novembre dalle 16 al Maschio Angioino presso la Sala Litza Cittanova Valenzi nella sede della Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983.

Nel libro edito da Vallecchi l’autore rielabora i pensieri nati durante il rocambolesco viaggio per fuggire dall’operazione speciale russa scoppiata, con missili e bombe, il 24 febbraio 2022. Una fuga in macchina da Kiev alla Moldavia, porta d’ingresso per l’Unione Europea durato 33 ore, senza pause, mentre i paracadutisti russi scendevano dal cielo e le infrastrutture ucraine venivano polverizzate dagli attacchi. Un diario di viaggio a cavallo fra la narrazione e il saggio in cui cronaca, letteratura e storia si intrecciano in maniera creativa e coinvolgente.