Da #3D Magazine a #3D Culture: un altro genere di comunicazione per raccontare l’umanità

La rivista #3D Magazine si evolve in #3D Culture, un nuovo genere di comunicazione per raccontare l’umanità. Da pochi giorni il nuovo numero di #3D Culture speciale #Umanità è prenotabile sul sito del magazine (www.magazine3d.it/ordina); parte del ricavato della vendita della rivista sarà devoluto a SOS Salvavita il nuovo progetto che si occupa dell’assistenza delle donne vittime di violenza dell’associazione Progetto Donna.

Con la nuova copertina total black e soft touch, la nuova grafica, i contenuti ricercati ed esclusivi, #3D Culture, la rivista edita da Palma Sopito, diventa sempre più cult. Storie di persone, di personaggi, di passioni da oggi saranno anche in versione tascabile in un prezioso cofanetto con all’interno il qr-code per leggere la versione digitale. Un’occasione imperdibile per avere la rivista a portata di mano, da oggi in una duplice versione cartacea e online che abbatte ogni frontiera tra il digitale e la carta stampata.

Le interazioni tra la rivista e il mondo 2.0 sono presenti anche nella versione cartacea e grazie ai qr-code è possibile guardare le sfilate, approfondire i singoli contenuti e giocare al nuovo cruciverba #3DPeople, un esperimento sociale per le strade di Napoli: 21 persone hanno posato per la rivista e toccherà ai lettori scoprire la vera identità dei volti ritratti. Il leitmotiv del nuovo numero è umanità.

Lo scopo è raccontare il genere umano attraverso le parole della pioniera dell’informazione e dell’immagine Margaret Bourke-White, la prima donna per cui venne disegnata una divisa di corrispondente di guerra; raccontare la capacità visionaria e narrativa di Sebastião Salgado che con il progetto “Amazonia” ha catturato la ricchezza della foresta amazzonica brasiliana e i modi di vivere dei popoli che la abitano; un viaggio nella mostra “Un’Antologia” di Paolo Pellegrin che con le sue immagini comunica al mondo la sua personale visione della condizione umana: la tensione tra sofferenza e violenza, tra la tragedia e la bellezza della Natura. Nelle due cover, yin e yang, sono presenti storie di eccezionale imprenditoria: protagonisti Ciro Thierry Perrella, autore del libro “Uno svizzero napoletano” in cui racconta la storia della sua famiglia, fondatrice della Fiera di Riardo e Valentina De Ponte che, nel connubio tra psicologia e impresa, mostra una prospettiva diversa per osservare un’azienda; entrambi immortalati dal fotografo Lorenzo Cabib e intervistati dal direttore responsabile Valentina Nasso.

All’interno del numero Umanità si racconta l’arte culinaria di Gianfranco Vissani e quella inedita di Leonardo Da Vinci, la creatività dell’artista Roxy in the Box e del fantasy researcher Diego Cusano, l’amore per il suo territorio di Chiara Di Gennaro, la tradizione artigianale nelle borse di pelle firmate Giulia Carlino, il docufilm Lazzarelle e molti altri contenuti. Lo speciale illustra le nuove tendenze moda e accessori con l’intervista a fashion designer, racconta l’attenzione per l’ambiente con il reselling di abiti usati provenienti da Paesi Occidentali che è stata al centro della sesta edizione dell’Afro Fashion Week, l’idea di sostenibilità del designer Álvaro Catalán che ha realizzato con Plastic Rivers una collezione di tappeti prodotti con filati ricavati da detriti di plastica riciclata e la geniale ispirazione davinciana di Maria Koijck che, raccogliendo tutto il materiale chirurgico proveniente dal suo intervento, dimostra quanto spreco ci sia dietro a una sola operazione al cancro del seno.

Eugenio Viola, scelto dal Ministro Franceschini per curare il Padiglione Italia della 59esima Biennale di Venezia, si racconta in una lunga intervista, il fotografo Antonio Biasiucci racconta il suo amore per la fotografia come un dono e tanto altro ancora. Sfogliando le pagine della rivista basterà inquadrare il qr-code per ascoltare la playlist musicale selezionata da #3D Culture che accompagna la lettura dello speciale #Umanità.