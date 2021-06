Capri, via al festival letterario Le Conversazioni

Ha preso il via ieri al tramonto nella piazzetta di Tragara a Capri, il nuovo ciclo di Le Conversazioni, sedicesima edizione del festival letterario internazionale diretto da Antonio Monda e Davide Azzolini.

Il festival cresce ed assume sempre di più il carattere dell’internazionalità tanto che da quest’anno sarà ospitato anche a Villa San Michele ad Anacapri.

Il programma caratterizzerà due week end capresi, quello del 25, 26 e 27 giugno e quello del 2, 3 e 4 luglio (Piazzetta Tragara ore 19.00), a cui si aggiungono due date, il 29 e 30 giugno (ore 19.00) ospitate proprio nell’affascinante Villa San Michele, grazie alla collaborazione con la Fondazione Villa San Michele.

Dopo l’appuntamento di ieri sera con Maaza Mengiste, oggi Le Conversazioni prevedono l’appuntamento con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Gli altri ospiti saranno Francesco Vezzoli (domenica 27 giugno), Roberta Lena (martedì 29 giugno), Paolo Giordano (mercoledì 30 giugno), Colm Tóibín (venerdì 2 luglio), Olivier Guez (sabato 3 luglio) e Brian Selznick (domenica 4 luglio).

Il tema dell’edizione 2021 di Le Conversazioni è Desiderio/Desire fra brama e irrazionalità, attrazione sessuale, conquista di potere e soldi, o, piuttosto, illusione dell’appagamento. Ma anche, in senso positivo, slancio vitale, desiderio di conoscenza e aspirazione all’universale. Il padrone di casa Antonio Monda ne condividerà i diversi aspetti con gli ospiti di questa nuova edizione, che, dopo gli incontri di giugno a Roma, giunge a Capri e ad Anacapri. La chiusura del Festival sarà come di consueto a dicembre a New York.