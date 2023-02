«A due passi dal faro», a Napoli si presenta il libro di Patrizia Milone

Martedì 28 febbraio ore 17.30, alla Municipalità 5 Vomero Arenella – Risorgimento Napoletano - Sala Silvia Ruotolo – Via Morghen 84 – Napoli - per i Mercoledì culturali – EIP Italia – Scuola strumento di pace. Introdotta da Ersilia di Palo, la presentazione dell’interessante libro «A due passi dal faro» di Patrizia Milone, editore Iacobelli; presente la scrittrice, Patrizia Milone, docente di Storia e Filosofia, animatrice di uno noto salotto letterario e autrice di diversi libri. Relatrici: Bernardina Moriconi e Clotilde Punzo, voce narrante Donatella Morea. Saluti di Clementina Cozzolino, Presidente Municipalità 5 e di Cinzia Del Giudice, Consigliera.

Una saga familiare che è anche un affresco sociale ambientata in quello che fu il Regno delle Due Sicilie: dopo il terribile terremoto di Messina i destini del figlio di un banchiere siciliano e di Lina, magnifico personaggio rappresentante e simbolo di una Napoli città-mondo, s’intrecciano in una narrazione avvincente. Tra l’effervescenza della Belle Époque spenta dalla Grande Guerra e gli anni Trenta del Fascismo fino al Secondo conflitto mondiale, Lina campeggia in una vicenda segnata da sogni e affanni, paure e lutti, patriottismo e tentativi di riscatto sociale. Il ritratto di una borghesia meridionale tra speranze e disillusioni, dove i personaggi sono tutti alla ricerca di qualcosa che realizzi il loro desiderio di felicità attraverso la disperata difesa del loro posto al sole oppure tramite la titanica sfida di cambiare il loro destino.