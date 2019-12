A IOCISTO arriva «Il delitto di via Crispi n 21» di Lidia Del Gaudio

Domani 6 dicembre alle ore 18,30 presso la Libreria IOCISTO in - via Cimarosa, 20 - angolo piazza Fuga (Vomero/Napoli), Lidia Del Gaudio presenta il suo ultimo romanzo "Il delitto di via Crispi n. 21"(Fanucci Editore). Dialoga con l'autrice Daniela De Crescenzo. Musiche Francesca Curti Giardina e Nicola Campanile. Letture Rosaria Vaccaro.



La storia narrata da Lidia Del Gaudio è ambientata nel 1938. A pochi giorni dall’attesa visita del Führer, il commissario Alberto Sorrentino viene richiamato con urgenza a Napoli per indagare sulla morte di tre ragazze vittime di un tagliagole, che ha lasciato sui loro corpi incisioni incomprensibili e sulla scena del crimine un messaggio altrettanto misterioso. Sei anni prima, Sorrentino aveva risolto dei casi simili e il questore Massari spera che possa dare una svolta anche a questa indagine che sta mettendo a dura prova la questura. Le pressioni degli apparati di regime sono forti: una delle vittime era tedesca e lavorava in una rivista legata alla gioventù hitleriana. Dopo qualche giorno, alla serie di delitti se ne aggiunge un quarto con le stesse modalità, ai danni di un giovane universitario. La situazione peggiora e, mentre la polizia politica cerca di inserirsi nell’indagine e un agente dell’OVRA di nascondere l’identità di una delle vittime, Sorrentino si troverà a fare i conti anche con il proprio passato...