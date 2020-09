«’A malaparola»: in un libro l’etimologia degli insulti nella lingua napoletana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Del vasto mare di parole che costituisconosono tante quelle che per buona educazione non si dovrebbero mai pronunciare. E invece le malaparole vengono fuori ogni volta che c’è bisogno di sfogare la rabbia, di colpire qualcuno con un’offesa verbale. Espressioni colorite, sfocianti spesso nella volgarità , che facciamo nostre per sentito dire, tramandate da genitori e nonni, ma di cui molte volte ignoriamo il vero significato. Di conseguenza, in molte occasioni ci si ritrova a rivolgere all’obiettivo della nostra rabbia Da questa riflessione nasce l’idea didi raccogliere in un libro queste espressioni, spiegandone l’etimologia. Un volume, questo, frutto di un’antica passione: «Sono stato cresciuto con le novelle die le poesie di– spiega l’autore –. Perciò è stato naturale che io m’innamorassi della lingua napoletana e di tutto ciò che appartiene alla nostra cultura. Forse meno naturale era il quaderno dove annotavo parolacce di ogni lingua e dialetto, ma anche quell'abitudine era conseguenza di quell’innamoramento». Un amore che l’ha portato a diventare professore di “lengua napulitana”: «Da anni con la mia associazionetengo corsi a, un’esperienza che mi ha portato a collaborare anche con l’e poi con Radio Marte , dove tenevo la rubrica, all’interno del programma condotto da. Lì spiegavo il significato delle parolacce napoletane, andandone a intercettare anche la radice, che spesso affonda nel francese, spagnolo, talvolta nell’arabo, ma soprattutto dalla vulgata di origine latina e greca, conseguenza del fatto che la città ha subito tante dominazioni straniere».Un esperimento che voleva conferire alla malaparola una dignità culturale e disinnescare la carica d’ odio che porta con sé: «Soprattutto i ragazzi si scagliano addosso parolacce di cui molto spesso non conoscono il significato e, quando lo scoprono,– spiega ancora Bandi –. Un esempio classico sono i termini “” e “”, che vengono dalle scritte latine sui bagni romani “”, che in italiano diventa “”, per cui la “lota” non è altro che il fango, mentre i ragazzi pensano chissà che sia».Da quella rubrica nasce poi l’idea del libro a cura died edito da: «Uno spazio che era stato voluto da, che ha scritto anche una divertente prefazione al volume. Poi c’è un intervento di, mentre le illustrazioni sono di».