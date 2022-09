«A margine», collettiva d'arte all'Estate casalnuovese

C'è tempo fino al 10 settembre per visitare la mostra collettiva «A Margine» curata da Ferdinando Sorrentino, organizzata dall’associazione culturale Fenice In Pigiama ospitata all'interno dell'Estate casalnuovese. La collettiva è esposta negli spazi di Palazzo Salerno Lancellotti (via XXV Luglio 41, Casalnuovo, dalle 17.30 alle 19.30) e vuole essere un momento dedicato alla riflessione artistica a 360 gradi sulla valorizzazione del patrimonio culturale territoriale, composto dalle opere di giovani artisti emergenti che hanno compiuto o stanno compiendo il proprio percorso formativo.

In esposizione 19 artisti che spaziano dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alla realizzazione di opere nate dalla ricerca e dalla commistione con le nuove tecnologie dell’arte: Annalisa Ambrosia, Marino Antonio, Veronica Aquino, Camilla Calato, Chiara Capobianco, Mariangela Chianese, Francesco Cretella, Claudio De Luca, Crescenzo Fiorentino, Gaetano Ippolito, Filippo Lo Sordo, Carlo Menale, Gennaro Nardone, Giuseppe Paramentola, Polypsartstudio, Carmine Ruggiero, Fausta San Giovanni, Annamaria Vallario, Mariella Zifarelli.