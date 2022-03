A Napoli arriva "Bosnia Express": docu-film sulla guerra nei Balcani

Arriva a Napoli "Bosnia Express", il film documentario di Massimo D'Orzi a trent'anni dalle guerre nella ex Jugoslavia. Già presentato e applaudito al recente Trieste Film Festival e al Festival Visioni dal Mondo di Milano, il documentario, ha iniziato un tour nelle sale italiane il 1 febbraio, riscuotendo sinora una insolita attenzione di pubblico, nonostante il periodo di incertezza. La prima napoletana è in programma al cinema Filangieri il 21 marzo alle ore 20 e vedrà le produttrici Marta Bifano e Francesca Pedrazza Gorlero, la montatrice Paola Traverso e il regista Massimo D’orzi, incontrare il pubblico per raccontare le tante storie e risvolti di un reportage poetico che ha l’urgenza della memoria e della bellezza. In sala interverranno anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante e, in collegamento, Ia giovanissima sindaca di Sarajevo Benjamina Karic. Introduce il critico cinematografico Valerio Caprara.

Avidità di potere, fanatismi religiosi, volontà politiche travestite da valori e tradizioni, sono raccontati nel film, ma non direttamente e cronachisticamente. Al centro sta, invece, la vita dove pareva non ci fosse più che morte: protagoniste sono le donne, le prime vittime dei conflitti, qui invece al centro di espressioni vitali, artistiche; di tante musiche, canti, danze, teatro, immagini di cinema. Nessuna guerra ha un volto di donna ci dice il film, mentre assistiamo a una vita che riprende piano, con sofferenza e dignità, il suo posto in città che si chiamano Sarajevo, Srebrenica, Mostar, e quasi come sottofondo ci arrivano i nomi di fuoco di Milosevic, Mladic, Tudjman… E ancora dalla voce delle immagini sappiamo che la vera immagine di una guerra, quella che più ferisce, non è la morte, ma la vita. Bosnia Express lo conferma appieno, quando si vedono volti magnifici di donne unite in un coro presso la stazione di Tuzla, giovani ballerine classiche, gruppi punk-rock che cantano un’indipendenza su paesaggi meravigliosi che la Storia ha voluto far crollare.

Tratto liberamente dal libro “Bosnia Express” di Luca Leone - Infinito Edizioni, il film con Clio Bosiglav, Eva Tomat, Amina Moćević, Amina Hodžić, Nikolina Vujic, Kanita Focak, Sara Lazar, Ansambl Iskre of Tuzla è distribuito da Luce-Cinecittà, prodotto da Marta Bifano e Francesca Pedrazza Gorlero per Loups Garoux e Paola Traverso e Massimo d'Orzi per Il Gigante.