A Napoli l'autore americano Joseph Rodota: presentazione del suo libro a Galleria Toledo

A Napoli arriva lo scrittore e stratega americano Joseph Rodota. Galleria Toledo, mercoledì 20 aprile alle 19,30, ospita la presentazione del suo libro “Il Moro” - Processo all’eredità di Von Gloeden e l’esito sorprendente. Dopo il reading la serata prevede un dibattito con l’autore proprio sull’eredità culturale del fotografo Von Gloeden e la sua presenza a Napoli.

Il fotografo tedesco detto il “barone Guglielmo” è noto per i suoi studi di nudo maschile, ma anche per l’uso sapiente dell’illuminazione. Alla perfezione artistica dei suoi lavori contribuirono l’uso innovativo di filtri fotografici e lozioni per la pelle di sua invenzione con i quali faceva cospargere i modelli per eliminare le imperfezioni della pelle. Un artista di grandissimo valore. Leggono il testo Luciano Dell’Aglio e Andrea Palladino.

La straordinarietà dell’evento è anche nella presenza di Joseph Rodota autore del testo, scrittore e produttore statunitense che ha lavorato ai massimi livelli della politica federale, statale e locale per oltre 30 anni. E’ stato responsabile della comunicazione alla Casa Bianca nel periodo Reagan e uno dei principali ghostwriter della campagna elettorale dei governatori della California, Pete Wilson e Arnold Schwarzenegger. La grande notorietà gliel’ha data il libro “The Watergate” dedicato ad uno degli scandali più famosi della storia americana. Insieme all’autore interverrà anche Paolo Valerio, professore onorario di Psicologia Clinica, Presidente di ONIG e della Fondazione Genere Identità Cultura. Modera l’incontro Claudio Finelli vicepresidente e referente cultura di Antinoo Arcigay Napoli. Ingresso gratuito.