“Libertà di espressione, informazione e proprietà intellettuale nel diritto internazionale e contemporaneo” è il tema del forum che si terrà domani, giovedì 14 novembre 2019 alle ore 10, nella sala convegni del Polo delle Scienze Umane e Sociali del del Cnr (via Gugliemo Sanfelice, 8).



Il Workshop nasce dalla collaborazione scientifica con il Gruppo di Interesse su diritto internazionale e dell’UE e nuove tecnologie nella società dell’informazione della Società Italiana di Diritto Internazionale e rientra nelle attività del progetto di ricerca “Ripa-Paun” – curate dall’Iriss-Cnr che hanno per oggetto le questioni giuridiche legate alla digitalizzazione e all’accessibilità in rete del patrimonio culturale, di cui e è responsabile scientifico Valentina Rossi.



Nello specifico il workshop persegue l’obiettivo di riflettere sulle dinamiche evolutive in corso a livello internazionale europeo e nazionale che interessano il settore delle ICT ed il mercato unico digitale alla luce delle sfide regolamentari volte al bilanciamento tra i diritti collegati alla proprietà intellettuale e il diritto di autore e al copyright, da un lato e, le più generali esigenze di salvaguardia della libertà di accesso alle informazioni e dei diritti fondamentali dell’individuo, dall’altro.



Interverranno all’incontro Alfonso Morvillo (direttore Cnr-Iriss), Marco Fasciglione (Cnr-Iriss), Alberto Oddenino (Università di Torino), Michele Nino (Università di Salerno), Gianpaolo Maria Ruotolo (Università di Foggia) e Valentina Rossi (Cnr-Iriss).



"Presiederà i lavori Ugo Villani, Professore emerito di Diritto internazionale dell'Università di Bari 'Aldo Moro'.



