A Napoli gi appuntamenti della «Notte Europea dei Ricercatori»

Lunedì 24 Settembre 2018, 15:22

La Notte Europea dei Ricercatori 2018 arriva anche a Napoli. E lo fa con una serie di iniziative nell'ambito del Progetto Sharper che saranno presentate mercoledì 26 settembre alle ore 11.30 nella sala della giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del vicesindaco e assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice.Tra le location cittadine interessate dalle attività: piazza del Plebiscito, Galleria Umberto I, i cortili di Palazzo Reale e del Maschio Angioino, la stazione metro Toledo, la sala Assoli, il Museo Archeologico, Cappela Sansevero, la Società napoletana di Storia Patria, la Galleria Borbonica, Città della Scienza, il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio, l'Orto Botanico, Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, l'Osservatorio Vesuviano, il parco ecologico Antoni D'Acunto.A Caserta attività al Planetario e al centro residenziale e di studi della Sna.Saranno presenti in conferenza a Napoli oltre ai rappresentanti dei partner del progetto Sharper che insieme all'assessorato all'ambiente hanno realizzato l'iniziativa, la direttrice dell'Inaf Osservatorio Astronomico di Capodimonte Marcella Marconi come capofila della cordata Sharper, il pro rettore Arturo de Vivo, con i rappresentanti degli 11 dipartimenti dell'Università Federico II coinvolti nel progetto, il rettore dell'Università Parthenope Alberto Carotenuto, la direttrice del Polo museale della Campania Anna Imponente, il direttore dell'INFN Napoli Giovanni La Rana, la direttrice dell'INGV – Osservatorio Vesuviano Francesca Bianco, il direttore del MANN Paolo Giulierini, oltre ai rappresentanti dell'Università L'Orientale e dell'Università Luigi Vanvitelli e dei diversi Istituti CNR partecipanti all'iniziativa, della Polizia Scientifica di Stato e di tutti gli altri Centri di Ricerca, musei e associazioni, che hanno aderito al progetto Sharper. Durante la conferenza stampa saranno descritte le attività che animeranno l'iniziativa che si svolgerà la sera del 28 e la mattina del 29 settembre in 17 diverse location, portando il tema della sinergia tra scienza e patrimonio storico in diversi punti della città.