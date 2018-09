A Napoli «Liberi», all'Acacia la rassegna di cinema indipendente

Domenica 9 Settembre 2018, 11:14

Da domani - lunedì 10 settembre - il cinema Acacia, in via Tarantino al Vomero, presenta la rassegna, sotto la direzione artistica di Sergio Sivori, e la direzione organizzativa della struttura cinematografica.Esperto del settore Sivori, attore e regista, si immerge in questa nuova avventura dopo il successo di pubblico e critiche del Vomero Fest, sempre nel ruolo di direttore artistico, dove si avvaleva della direzione organizzativa di Maria Rosaria Picardi.Durante le serate Sergio Sivori, con i registi, parte del cast dei film in rassegna e gli ospiti presenti, prenderà la parola per uno scambio di idee e momenti di condivisione di argomenti con gli spettatori.prevede l’inizio degli spettacoli sempre alle, da domani, 10 settembre con il film Le Verità, regia di Giuseppe Alessio Nuzzo, produzione Paradise Pictures; martedi 11 settembre il film Caina, regia di Stefano Amatucci, produzione Movieland; lunedi 17 settembre il film Era giovane e aveva gli occhi chiari, regia di Giovanni Mazzitelli, produzione Cinema Fiction; martedi 18 settembre il film Il Viaggio, regia di Alfredo Arciero, I.N.C.A.S. produzioni; martedi 25 settembre, il film Nato a Casal di Principe, regia di Bruno Oliviero, produzione 39 Films, Cinemusa, Rai Cinema; giovedi 27 settembre il film, Il Vangelo secondo Mattei, regia di Antonio Andrisani e Pascal Zullino, produzione Moovioole, Run Film; martedi 2 ottobre il film, Prigioniero della mia libertà, regia di Rosario Errico, Immagine Corporation Production.per la programmazione cinematografica della rassegna Liberi possono essere singoli al costo di 6 euro, oppure sotto forma di abbonamento acquistando 7 ingressi al costo di 31.50 euro.