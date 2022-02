A Napoli nasce il presepe «fai da te»: turisti allievi per un giorno

L’artigianato di San Gregorio Armeno diventa patrimonio turistico a 360 gradi. I mastri presepiai hanno messo in piedi dei veri e propri laboratori per i turisti, rendendoli allievi per un giorno, seguendo le varie fasi di lavorazione dei manufatti, spiegando agli “apprendisti”, tecniche e segreti per realizzare i propri pezzi.

L’iniziativa, raccolta con entusiasmo dai turisti, è stata promossa da due veterani del settore, Roberto Pagnotta e Marco Rottino, titolari di Worldwide Reps Italia, ideatori di questo nuovo format. Il fine è quello di attirare un turismo esperienziale di qualità, nel centro storico di Napoli, ideale per ogni età. L’arte Presepiale, il Made in Naples che non sbaglia mai. Col sopraggiungere della primavera diventa più suggestivo creare queste piccole sculture create dai «turisti allievi», in periodo dell'anno sicuramente alternativo.

L’esperimento, ampiamente riuscito, continuerà nei prossimi sabati, con l’intenzione di estendere questi laboratori tutto l’anno e rendere questo artigianato fruibile anche in altri mesi dell’anno oltre al periodo natalizio.