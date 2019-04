A Napoli workshop sul noir tra misteri e casi polizieschi

Sabato 6 Aprile 2019, 15:20 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Le forme del narrare” il laboratorio di scrittura proposto dall’associazione Ilmiofuoriorario a cura dello scrittore Nando Vitali al caffè letterario “Il tempo del vino e delle rose” lancia una novità: un workshop sul noir aperto a tutti con un ospite a sorpresa.“Questo laboratorio di scrittura e lettura generativa ci sta dando tante soddisfazioni – spiega Maria Ammaturo, presidente dell’associazione Ilmiofuoriorario – Dopo il brunch letterario previsto una volta al mese abbiamo deciso, insieme a Nando Vitali, di dedicare il mese di giugno al noir partendo da uno tra i più importanti e celebri autori del genere: Van Dine. Metteremo a fuoco ben 12 suoi romanzi che hanno segnato la storia del poliziesco, pubblicati tra il 1926 e il 1939. Quali sono le regole per scrivere un giallo? Lo scopriremo insieme ad un ospite a sorpresa che ci verrà a trovare. Il laboratorio è aperto a tutti, non soltanto a chi frequenta i nostri corsi”.Nel frattempo, gli appuntamenti del mese di aprile, che ha come tema “la cattiveria”, sono mercoledì 17 e 24 sempre alle ore 17 al Caffè Il tempo del vino delle rose in Piazza Dante. Il 28 aprile c’è il brunch letterario della domenica alle ore 10,30. Per il mese di maggio invece Le forme del narrare prosegue nei giorni di mercoledì 8,15, 22, 29.“Le forme del narrare” è aperto a chiunque voglia cimentarsi con la scrittura. Gli incontri sono quattro al mese, ogni settimana, ed è previsto sempre un primo incontro gratuito per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di laboratorio. Ogni mese c’è un tema da affrontare per costruire il proprio racconto ma anche il proprio modo di scrivere.Per informazioni e prenotazioni:Associazione ILMIOFUORIORARIO tel.349.8117137 www.ilmiofuoriorario.it