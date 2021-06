A Ottaviano rivive l’epopea dello stadio San Siro col libro di Facchetti

Il mito della grande Inter rivive per un giorno a Ottaviano, dove da decenni è presente un fan club dei neroazzurri. Sarà infatti presentato domani mattina, con inizio alla 10 presso il resort “La baita del re” in via Valle delle Delizie, il libro “C’era una volta a San Siro”, scritto da Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, indimenticata bandiera dell’Inter. Alla presentazione, organizzata dall’Inter club della cittadina alle falde del Vesuvio e dal coordinamento campano degli Inter club, parteciperanno l’autore del libro e la coordinatrice regionale dei tifosi della Beneamata, Adriana De Leva. Condurrà Emilio Vittozzi, storico tifoso interista e operatore culturale.

Attore, drammaturgo e regista teatrale, Gianfelice Facchetti nel suo libro racconta la storia dello stadio meneghino e di ciò che ha rappresentato e rappresenta non solo per i tifosi dell’Inter ma per tutti gli appassionati di calcio in Italia