A Pozzuoli mostra fotografica sulle «anime pezzentelle»

Sabato 9 novembre dalle ore 17 Giancarlo De Luca presenterà all’Art Garage una mostra fotografica dal titolo “Per grazia ricevuta - le anime pezzentelle". La mostra che inaugura la rassegna fotografica del Foto Art in Garage è a cura dell’autore e di Francesca Paola Cilento.



La direzione artistica della rassegna che prevede undici esposizioni fino a giugno 2020, è di Gianni Biccari.

Giancarlo De Luca che lo scorso anno ha presentato al Pan di Napoli “’ncopp’ ‘o Pallonetto” a Santa Lucia, il racconto fotografico del Borgo più bello e antico di Napoli, ha voluto in questa occasione rendere omaggio alle anime del Purgatorio, le anime pezzentelle.



All’incontro inaugurale parteciperà l'antropologo Aldo Colucciello, che curerà la narrazione degli aspetti più interessanti dell’antico legame tra il mondo dei vivi e quello delle anime pezzentelle.



In occasione della mostra sarà distribuito gratuitamente un catalogo ideato e realizzato da Francesca Paola Cilento. La mostra visitabile ad ingresso libero fino al 15 novembre è aperta dal lunedì al venerdi dalle 10 alle 22 e il sabato dalle 10 alle 20. © RIPRODUZIONE RISERVATA