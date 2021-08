A Pozzuoli, suoni e suggestioni dal Sud

In_Canto, suoni e suggestioni dal Sud, lo spettacolo nato dalla collaborazione artistica di Akerusia Danza, Antego e ‘A luna & ‘o sole, sarà in scena a Pozzuoli domenica 29 agosto (ore 18.30), ospite del Festival Antichi Scenari per raccontare momenti della storia meridionale segnata dai cambiamenti che trasformarono il nostro Sud. Immersi nello scenario naturale del sito archeologico dell’Area Urbana/Tempio di Nettuno, vedrà in scena Francesca Rondinella, che intreccia la parola al canto sui testi di Viviani, Camilleri, Ortese, De Luca, Belli, Daniele, Solanas, Bennato. Le danzatrici Sabrina D’Aguanno e Sonia Di Gennaro daranno corpo e movimento incarnando nella danza le atmosfere evocate, su musiche arrangiate da Giosi Cincotti, arricchite da sue composizioni originali con le linee coreografiche e la produzione di Akerusia Danza e il coordinamento artistico di Elena D’Aguanno.

Dai suoni di una terra incontaminata comincia un viaggio al femminile nella terra “Madre”: dall’entroterra contadino al brigantaggio, con un ricordo delle donne dell’Ottocento - le “Drude” - combattenti pronte a tutto, all’alluvione migratoria verso l’America del Sud, dove il tango canta e balla la nostalgia incarnandola in un nome di donna e il Carnevale riaccende nei cuori echi della Piedigrotta. Il richiamo verso le origini incalza, riportando nel cuore lingue madri e voglia di riscatto - là - dove tutto ebbe inizio...

L’arte in dialogo con la terra del mito per un Festival - diretto da Carmine Borrino e Veronica Grossi - a zero impatto ambientale, con gli spettacoli in scena all’alba e al tramonto, senza elettricità e tecnologia, affidandosi completamente alla sola forza eloquente degli attori, alla potenza espressiva dei danzatori, al suono non amplificato della musica.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Luna Nuova, con il Patrocinio del Comune di Pozzuolie del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con il riconoscimento del MIC.

