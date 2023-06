A Sorrento il Summer Eco Tour sulla spiaggia di San Francesco

Sabato e domenica sulla spiaggia di San Francesco per parlare di ecologia e rispetto della natura con animazione, giochi e formazione

È partito Summer Eco Tour 2023, il villaggio itinerante che sta facendo tappa presso le più belle spiagge italiane per parlare di ecologia e natura. Otto giornate in riva al mare per informare sull’importanza del rispetto dell’ambiente e della raccolta differenziata con momenti di approfondimento, ma anche giochi, musica e divertimento.

Dopo Albissola Marina, nel savonese, Sorrento sarà la seconda tappa, prevista presso la spiaggia libera San Francesco.

Nei giorni di sabato 1 e domenica 2 luglio sarà allestito fronte mare il villaggio realizzato con materiale naturale e di recupero. Un’accogliente oasi sulla sabbia che consente di svolgere attività formative con incontri tematici, tecnici qualificati e dimostrazioni pratiche.

"Tema centrale dell’attività è la raccolta differenziata - spiega il presidente del consiglio comunale di Sorento, Luigi Di Prisco - Un’intera area del villaggio è infatti dedicata proprio alla formazione sulla corretta gestione dei rifiuti domestici con giochi e didattica interattiva. Un'occasione per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della tutela dell'ambiente e del mare".

Tutti i partecipanti riceveranno gadget e materiale informativo. Altro protagonista del villaggio sarà il punto fotografico con il nome della città ospitante dove i partecipanti potranno farsi un selfie con il proprio smartphone mentre lo staff Summer Eco Tour scatterà foto ricordo da stampare sul momento con una stampante alimentata ad energia solare.

Summer Eco Tour continuerà nelle settimane successive con altre due tappe: in Emilia-Romagna a Cervia (15-16 luglio) e in Toscana a Lido di Camaiore (5-6 agosto). Per saperne di più www.summerecotour.it.