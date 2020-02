«A spasso con le Djanare», passeggiata tra i misteri nel centro storico di Napoli

La chiave di Artemysia dell'attrice e regista Livia Berté in collaborazione con il giornalista e scrittore Marco Perillo presenta un format nuovo all'insegna del mistero sabato 29 febbraio dalle 12 dal titolo «A spasso con le Djanare».



Una passeggiata nel cuore della Napoli grecoromana tra antichi culti, superstizioni e miti moderni. Si parte da Port'Alba, che fu teatro in epoca vicereale della vicenda di Maria, la strega dai capelli rossi, meglio conosciuta, appunto, come la "strega di Portalba". Si arriva così alla chiesa della Pietrasanta, anticamente tempio dedicato alla dea Diana, le cui sacerdotesse sarebbero diventate le odierne janare e avrebbero alimentato la credenza delle streghe. La passeggiata si concluderà a piazza San Gaetano dopo una sosta davanti alla statua di Pulcinella di Lello Esposito in cui si racconteranno le origini esoteriche del personaggio emblema della città.



A interpretare i personaggi nei miti tratti dalla storia napoletana gli attori de la chiave di Artemysia. A spiegare al pubblico le storie e le leggende lo scrittore Marco Perillo, un esploratore urbano della citta di Napoli ed esperto di leggende e dicerie irrisolte della nostra città. Nel suo ultimo libro appunto, «I luoghi e i racconti più strani di Napoli» (Newton Compton Editore), Perillo ci guida alla ricerca di luoghi dimenticati o scomparsi, cambiati nel tempo o inaccessibili dell’immensa città partenopea, per scoprirne la bellezza profonda e mai del tutto nota.



Info e prenotazioni

chiamare 371 4285438

messaggio whatsapp 340 4657949