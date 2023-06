A spasso nella Napoli “pettegola”: amori proibiti e segreti d’altri tempi

Dal Teatro Mercadante al Salone Margherita, dalla fontana del Carciofo al Caffè Gambrinus. Il libro “Storia pettegola di Napoli” di Chiara Tortorelli (Newton Compton editori) si trasforma in una passeggiata narrata grazie all’intuizione di Insolita guida.

Questa volta non si tratta di un romanzo che diventa un tour ma di una raccolta di storie sopite dalla polvere del tempo ma molto chiacchierate e discusse nella società partenopea tra il finire dell’Ottocento e il Novecento, tanto da finire sui giornali.

Forse non tutti sanno di quando il pubblico napoletano diede una "calorosa" accoglienza ai futuristi di Tommaso Marinetti, o non conoscono il vero grande amore di Benedetto Croce o del triangolo amoroso Serao -Scarfoglio-Bessard. Non mancheranno le indiscrezioni sui noti poeti Ferdinando Russo, Salvatore Di Giacomo e sulla trasgressiva relazione di Gabriele d'Annunzio con Maria Gravina, moglie del conte Guido Anguissola di San Damiano. La passeggiata, fissata per domenica 11 giugno alle 10 prenotabile su www.insolitaguida.it, terminerà poi in un luogo molto particolare: il Circolo Nazionale dell’Unione che si trova esattamente nella parte superiore del Teatro San Carlo. E’ qui che i partecipanti incontreranno l’autrice e prenderanno un caffè con lei.

“Il vecchio pettegolezzo, oggi noto come gossip, sempre attuale e di gran moda, forse è anche un modo per andare a fondo e conoscere la storia e i suoi personaggi anche attraverso particolari della vita privata e personale.

Questo è quello che ho fatto in questo mio libro attraverso un’attenta ricerca, effettuata consultando quotidiani e riviste d’epoca presso l’Emeroteca Tucci di Napoli”, ha spiegato l’autrice.