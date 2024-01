Accademia dei Campi Flegrei: incontro su scienze, storia e arte

Lunedì 22 gennaio presso Il Villaggio del Fanciullo, alle ore 11:00, si svolgerà il terzo appuntamento culturale dell’Accademia dei Campi Flegrei con la partecipazione della prof.ssa Giovanna Greco, sul tema Cuma e Neapolis, il sacro, il rito, il sacrificio, organizzato in collaborazione con la Diocesi di Pozzuoli, nell’ambito degli Incontri “I Campi Flegrei. Archeologia, Storia, Iconografia, Arte, Scienze. Le fonti di lunga durata”. Ideata dalla presidente prof.ssa Gea Palumbo, con il contributo dei membri del Direttivo quali D. Roberto Della Rocca, Sonia Gervasio, Maria Teresa Moccia Di Fraia, Anna Russolillo, Giulio Sodano, l’iniziativa ha preso via a ottobre scorso e continuerà con cadenza mensile fino a maggio.

Il percorso tracciato dalla relatrice si snoderà attraverso miti e leggende che hanno interessato l’area flegrea prima e dopo la fondazione di Cuma, rimasti profondamente radicati, ancora oggi, nell’immaginario collettivo. L’intervento della Greco prenderà in esame quelle divinità che hanno svolto ruoli e funzioni significative nella prima colonia greca d’Occidente quali Apollo, Hera e Demetra e soprattutto come quest’ultima, nella trasmissione alla Partenope/Neapolis, trovi in essa un posto del tutto speciale.

Saranno indagati anche il culto della Sirena e quei riti e cerimonie legate all’universo femminile.