L'accordo tra Città della Scienza e Unione Astrofili napoletani: l'obiettivo è la diffusione della cultura scientifica

E’ stato siglato, presso Città della Scienza, da Massimo Cavaliere, Direttore generale della Fondazione Idis-Città della Scienza e da Edgardo Filippone, Presidente della Unione Astrofili Napoletani, un accordo di collaborazione riguardante vari campi di attività, tra cui:

• l'organizzazione di iniziative congiunte riguardanti la diffusione dell'Astronomia;

• attività editoriali per la divulgazione dell'Astronomia al pubblico e per il sostegno alla didattica nelle Scuole;

• attività ed iniziative per il monitoraggio, lo studio e il contenimento dell’inquinamento luminoso;

• attività di promozione della memoria storica dell'Astronomia italiana e di recupero e valorizzazione dei beni storici, archivistici, bibliografici e strumentali.

L'accordo corona e sancisce una collaborazione che ha avuto inizio alla fine degli anni '80, già nelle prime edizioni di «Futuro Remoto», e che ha visto le due realtà scientifiche realizzare congiuntamente numerosi momenti di diffusione della cultura scientifica e dell'Astronomia, anche utilizzando il Planetario di Città della Scienza e le strumentazioni messe a disposizione dalla Uan. Per il prossimo futuro sono già in progettazione la realizzazione di nuovi eventi congiunti come l'osservazione del cielo con telescopi abbinate a show live a tema nel Planetario.