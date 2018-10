Afragola ricorda i 100 anni della Grande Guerra

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 20:54

Oggi mercoledì 31 ottobre, in occasione del 100esimo anniversario della grande guerra, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Grillo, e l’ ANMIG (Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra) di Afragola, presieduta dal maresciallo Roberto Giacco, hanno messo a punto una kermesse commemorativa dedicata ai tantissimi soldati eroi che sacrificarono la loro vita per il bene comune. Il programma ha visto una celebrazione eucaristica presso la Basilica di Sant’Antonio, che officiata dal cappellano militare C. Monsignor Gerardo San Giovanni, in suffragio dei caduti di tutte le guerre. Al temine un corteo per le principali strade cittadine, fino al raggiungimento del Monumento ai Caduti, ubicato nella Pineta comunale. Qui la fanfara dei bersaglieri, il picchetto d’onore ed i rappresentanti di tutte le forze armate, hanno reso omaggio ai caduti di guerra. Al cerimoniale, oltre al sindaco Grillo e al presidente del civico consesso Tommaso Bassolino, hanno partecipato tra gli altri il generale di Briaggata Enrico Degni (comandante Accademia di Pozzuoli), l’onorevole Pina Castiello (sottosegretario al Consiglio dei Ministri) l’assessore alla cultura Antonella Iovino ed i vari rappresentanti dell’amministrazione comunale.