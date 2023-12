Napoli: Nss magazine apre la sua prima edicola, uno spazio concreto per valorizzare la bellezza della città

La creative media agency e testata giornalistica «nss» annuncia l'apertura di «nss edicola», uno spazio fisico all'interno del quale promuovere la cultura digitale e la creatività della città, valorizzando la sua storia ed il suo fermento artisitico. L'edicola sarà inoltre il polo catalizzatore di idee e collaborazioni per il progetto J'Adore Napoli, su cui si basa l'intero evento.

L'idea di dare un corpo concreto alla visione creativa di nss magazine è un evento unico nel suo genere. Attraverso la gestione di una storica edicola napoletana a Piazza San Pasquale, nss rispolvera la cultura della carta stampata e la rende cool.

L'edicola, oltre a vendere giornali, proporrà una serie ciclica di eventi artistici e culturali. I primi, che si concluderanno stasera, 7 dicembre, vedono protagonisti alcuni dei talenti artistici internazionali e nazionali più popolari del momento come Ciro Pipoli, Giotto Calendoli, Vienmnsuonno1926, Office Magazine NY, nonchè la Y2K Icon Collection, una nuova collezione ispirata all'estetica Y2K che celebra Napoli. Lo scopo è quello di fornire letture di Napoli sempre differenti, sottolineando la bellezza e la poliedricità della città.

Sempre presso la nss edicola verrà presentato, successivamente, la prima napoletana di J'Adore Napoli, lost in NY - The Movie, un docuementario sulla città partenopea e sulla festa di San Gennaro, che andrà in scena nelle sale del Materdei.

Nss, con questa splendida iniziativa, apre un'opportunità per la città di Napoli e per tutte le menti creative che la amano e la rappresentano.

Per ulteriori informazioni e il programma completo dell'evento, visitare il sito web di nss e seguire i social media.