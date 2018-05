«Aglio, olio e assassino», il nuovo libro di Pino Imperatore alla Feltrinelli

Peppe Vitiello, soprannominato “Braciola” per il suo fisico tondeggiante, è il sovrano incontrastato della trattoria Parthenope, sul lungomare di Mergellina, dove dispensa buoni piatti e battute di un’arguzia fuori dal comune. Fra le mura domestiche, invece, subisce le angherie di sua moglie Angelina, una donna burbera e dispotica che lo ritiene un buono a nulla e gli impedisce persino di avvicinarsi ai fornelli. L’ispettore Gianni Scapece è appena stato trasferito nel nuovo commissariato aperto vicino alla trattoria, è un tipo solitario e ama la cucina non meno delle donne. Tra una risata e un bicchiere di vino, Vitiello e Scapece sono diventati amici, al punto che Braciola è ormai il confidente preferito del poliziotto. Quando un uomo viene trovato morto in circostanze bizzarre – vicino al corpo sono disseminati, come in una sorta di rituale, alcuni alimenti – Scapece decide di utilizzare l’intelligenza e le conoscenze gastronomiche di Vitiello per risolvere il caso. Il killer, infatti, non solo ha voluto firmare il suo crimine, ma provoca l’ispettore inviandogli ogni giorno piatti da lui cucinati: impepate di cozze, fritture di pesce, caponate…

Martedì 29 Maggio 2018, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Feltrinelli di piazza dei Martiri mercoledì 30 maggio alle 18 Pino Imperatore presenta il suo nuovo libro «Aglio, olio e assassino» (Dea Planeta). Intervengono Francesca Gerla e Edgardo Bellini Letture di Paolo Caiazzo.Ambientato in una Napoli solare, allegra e pasticciona, un giallo ricco di humour, cibo, gioia di vivere. Un maestro della cucina napoletana che ha sempre la battuta pronta e un ispettore di polizia scapolo impenitente: la coppia più improbabile e divertente del giallo italiano.