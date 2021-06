Aiutare i bambini affetti da disabilità ad esprimersi, a Sorrento presentazione del libro «Comunicare si può»

Domani, venerdì 11 giugno 2021, alle ore 18, con il patrocinio del Comune, la Villa Fiorentino di Sorrento ospita la presentazione del libro di Giuseppina di Maio dal titolo "Comunicare si può", sull'importanza di poter esprimersi per i bambini affetti da disabilità più o meno gravi. Nella splendida dimora sede della Fondazione Sorrento interverranno per discutere dei contenuti del volume il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, il giornalista Antonino Pane, ed il neurologo infantile del Centro Aias del Comune costiero, Marco Urago. Il libro della di Maio è il risultato di un lavoro iniziato con il progetto di tesi dell'autrice e terminato durante i suoi anni di lavoro come professionista. Durante questo periodo ha avuto modo di osservare, nei pazienti che ha incontrato, l'enorme difficoltà, da parte dei genitori, di comprensione dell'utilizzo del metodo di trattamento descritto nel libro in bambini con difficoltà linguistiche più o meno gravi. In conclusione, l'opera si pone l'obiettivo di spiegare in modo semplice, chiaro e conciso l'utilizzo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa ai propri colleghi, ma soprattutto ai genitori dei piccoli pazienti.